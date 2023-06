Homem é morto com um golpe de barra de ferro na cabeça no Cidade Aracy

Casa onde ocorreu o crime: adolescente teria confessado o crime - Crédito: Maycon Maximino

Um homicídio marcou a madrugada desta quinta-feira, 15, em uma casa invadida na rua José Felontas Sobrinho, no Cidade Aracy. O acusado seria um adolescente de 17 anos e a vítima, Marco Antonio Ramos, de 45 anos, morto com um golpe de barra de ferro na cabeça. Detido pela PM, o menor alegou que motivação seria o fato da vítima querer abusar sexualmente dele.

No local da ocorrência, o SCA apurou que policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações) para ir até a moradia e constataram que a vítima apresentava a face lesionada devido à agressão. No local já estavam profissionais do Samu que constataram a morte do homem que estava no interior da moradia, que seria invadida por algumas pessoas.

Os PMs, através de informações, conseguiram chegar ao adolescente que estava na mesma rua e que ele teria confessado o ato.

Ainda segundo relatos, o adolescente morava em São Paulo, quando decidiu vir para São Carlos morar na casa de um tio. Porém, como não se dava muito com ele, optou por sair e alugar uma casa. Como não arranjou trabalho, após um período, foi despejado, quando foi morar em uma casa invadida, onde ocorreu o crime nesta madrugada. O adolescente disse que em dado momento, a vítima queria abusar sexualmente dele e por não concordar, teria se armado com uma barra de ferro e dado um golpe na cabeça do desafeto, causando a sua morte.

A Polícia Civil e a Científica já foram comunicadas sobre o caso.

