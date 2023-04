Homem é morto a facadas na Vila Celina

SIGA O SCA NO

Resgate do Corpo de Bombeiros chegando na Santa Casa - Crédito: arquivo

Um homem de 48 anos foi morto a facadas na madrugada deste sábado (29), no bairro Vila Celina, em São Carlos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na travessa Antonio Vieira, onde a vítima foi encontrada com marcas de perfuração pelo corpo.

A Unidade de Resgate (UR) encaminhou o Edvaldo Anisio de Santos Carvalho até a Santa Casa, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia ainda não tem pistas do autor do crime e nem a motivação do crime.

Leia Também