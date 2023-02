Homem é morto com facada no peito na Vila Celina e autor é preso pela PM

Local do Homicídio - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 37 anos foi morto com uma facada no peito durante a madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Vila Celina, em São Carlos. O autor do 3º homicídio registrado em São Carlos em 2023 foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O VÍDEO ABAIXO CONTÉM CENAS FORTES

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada na rua Anita Stela, onde um homem teria sido esfaqueado. Chegando ao local os policiais encontraram Gleison Lopes Garcia já sem vida, caído na rua.

A equipe do Rádio Patrulhamento Padrão (RPP) conseguiu imagens das câmeras de segurança que registraram o crime e através delas identificaram o autor.

As imagens do circuito de monitoramento mostram três homens na rua, quando um deles acaba sendo esfaqueado. Em seguida o autor ainda tenta atear fogo no corpo.

Na mesma rua onde ocorreu o crime a PM conseguiu abordar dois suspeitos, sendo Lúcio Flávio Morais Berenger de 34 anos, identificado como o autor da facada. Ele foi apresentado no plantão policial, onde o delegado Gilberto de Aquino ratificou a prisão em flagrante pelo crime de homicídio e determinou o seu recolhimento ao centro de triagem. Já o outro detido que também aparece nas imagens foi liberado, por não ter participado do assassinato.

O corpo de Gleison Lopes Garcia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

As causas do crime não foram informadas.

