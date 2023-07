Homem é flagrado furtando balde de óleo lubrificante de posto de combustíveis

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A “casa caiu” para um homem de 45 anos que foi flagrado furtando um balde de 20 litros de óleo lubrificante avaliado em R$ 400 de um posto de combustíveis localizado na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, na Vila Marina.

O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, 10, e câmeras de segurança flagraram a ação criminosa do acusado. O furto foi registrado na manhã desta quinta-feira, 13, quando PMs foram acionados via Copom e compareceram ao estabelecimento comercial, onde tomaram as devidas providências.

Leia Também