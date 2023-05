Homem é flagrado cometendo furto em loja no Santa Mônica

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 36 anos foi detido na madrugada deste domingo (07), após ser flagrado tentando cometer um furto em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, localizado na Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves, no Santa Mônica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o alarme do estabelecimento comercial disparou e um funcionário da empresa responsável pela segurança do local, foi averiguar o que estava acontecendo e encontrou o ladrão dentro do estabelecimento, com os fios e sensores do alarme que ele havia desmontado e estava furtando.

A Polícia Militar foi acionada, dirigiu-se ao local e deteve o autor, que foi conduzido ao plantão policial e preso em flagrante por furto.

