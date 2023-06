Homem é flagrado com drogas pela Força Tática na Bela Vista

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do suspeito - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido por policiais militares da Força Tática por volta das 18h desta terça-feira, 13, na rua Lázaro Rivaldo Orlandi, na Bela Vista.

Os PMs realizavam patrulhamento pela região quando notaram a atitude suspeita do acusado que ainda tentou se esconder nos fundos de uma moradia. Após ser abordado e revistado, os policiais localizaram em seu poder uma mochila com drogas e apetrechos para embalagem de entorpecentes. Com ele havia 256 pinos, três de cocaína e 7 porções de maconha.

Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao centro de triagem.

