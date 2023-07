Homem é espancado por várias pessoas no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 47 anos foi espancado por várias pessoas na noite desta quinta-feira (27), na rua Isak Falgen, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

O Samu, juntamente com a GCM e a Polícia Militar compareceram no local.

Os socorristas encontraram a vítima caída na rua com vários ferimentos pelo corpo.

Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado pela Unidade de Suporte Avançado (USA) até a Santa Casa.

Os motivos da agressão não foram revelados.

