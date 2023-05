Homem é espancado após esfaquear mulher no Botafogo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 40 anos foi espancado até perder os sentidos nesta noite de sexta-feira (12), na esquina das Ruas João Coza e Santa Teresa, no Jardim Botafogo.

De acordo com informações, ele esfaqueou uma mulher de 39 anos, com quem já tinha um desentendimento há bastante tempo. Essa mulher teria sido socorrida por meios próprios até a Santa Casa e ele, permaneceu no bar onde o crime ocorreu, até que o irmão dela chegou acompanhado de outro homem e ambos o agrediram até que ele desmaiasse.

A USA do SAMU foi acionada e socorreu a vítima até a Santa Casa.

Os agressores foram detidos e conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Leia Também