Homem é esfaqueado durante briga de casal; mulher alega legítima defesa

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 10h25 desta sexta-feira, 29, em um apartamento na rua Lourenço Inoccentini, na Vila Nery. Um homem foi atingido por um golpe de faca dado pela esposa.

Policiais militares foram até o endereço, após serem acionados pelo síndico do prédio. Como os envolvidos demoraram para abrir o apartamento e após gritos de socorro, os PMs arrombaram a porta e viram a mulher caída no solo e o marido, com uma lesão grave no braço esquerdo enrolado em uma toalha. Teria perdido muito sangue.

O casal foi socorrido, sendo que o homem ficou internado sob escolta policial na Santa Casa, onde iria passar por exames e procedimento cirúrgico.

Em contato com a mulher, os PMs apuraram que tudo teve início após uma discussão causada por ciúme. Ocorreram agressões mútuas, como chutes e socos. Para se defender, ela teria se apoderado de uma faca e o golpe atingiu o antebraço esquerdo do companheiro. O filho teria presenciado todas as agressões.

O caso foi encaminhado à DDM e o acusado autuado em flagrante. A faca foi apreendida.

