Homem é esfaqueado duas vezes em tentativa de assalto

SIGA O SCA NO

Vítima durante atendimento do Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um assalto teria terminado em tentativa de homicídio no início da tarde desta terça-feira, 4, no centro de São Carlos.

Um homem de 32 anos disse às autoridades policiais que teria sofrido uma tentativa de assalto no banheiro do Mercado Municipal quando recebeu dois golpes de faca. Um deles atingiu um dos braços e o outro, na região do peito.

A vítima teria conseguido fugir e na rua Conde do Pinhal, em frente ao Fórum Criminal pediu ajuda e a USA do Samu foi ao seu socorro. Após os primeiros atendimentos, foi encaminhado à Santa Casa.

Leia Também