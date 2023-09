Homem é encontrado morto no Parque Douradinho, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma morte foi registrada neste domingo, 3, em São Carlos, quando Auro Ferreira dos Santos, 57 anos, foi encontrado morto em sua residência, na rua João Antonio Tornich, no Parque Douradinho.

Consta em boletim de ocorrência registrado na CPJ que o filho da vítima tentava falar sem sucesso com o pai desde quinta-feira, 31 e no domingo, o genro teria ido até a casa dele e chamado por Auro que não respondia.

A solução achada foi estourar um cadeado e entrar no imóvel, quando encontrou o corpo do sogro já sem vida em cima da cama com a cabeça coberta.

A Polícia Militar foi acionada e após questionamentos, foi citado que a vítima ingeria bebida alcoólica e teria convulsões. Diante do fato, o corpo foi encaminhado ao IML para apurar a causa mortis.

