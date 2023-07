Homem é encontrado morto em pensão no Centro de São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 48 anos foi encontrado morto na noite de sábado (29), na pensão onde morava, na Rua Nove de Julho, no Centro.

O SAMU foi acionado no local para socorrer a vítima, porém ninguém sabe informar quem foi que acionou o socorro e quando a equipe chegou, já encontrou o homem sem vida, com algumas marcas de sangue ao redor e um balde, contendo vômito e sangue.

De acordo com familiares, Alexandre Aparecido de Oliveira morava sozinho no local há cerca de um ano, estava afastado do trabalho por causa de uma hérnia e e vinha exagerando no consumo de bebidas alcoólicas ultimamente.

Não havia sinais de violência ou luta corporal, e a proprietária do local disse que não ouviu nada anormal e que só soube do ocorrido quando viu a ambulância chegar, pois os quartos ficam nos fundos do imóvel, um pouco afastados.

O corpo foi encaminhado ao IML e o caso será investigado.

