Homem é encontrado morto em mata ao lado da alça de acesso da SP-310

Crédito: Maycon Maximino

O corpo de um homem foi encontrado no começo da tarde desta sexta-feira (11), no final da avenida Professor Luis Augusto de Oliveira com a alça da rodovia rodovia Washington Luís (SP-310), ao lado da base do SAMU.

Segundo informações preliminares, ontem, um homem que estava a caminho do trabalho viu o corpo em meio a uma mata, porém pensou que o rapaz estava dormindo. Ao passar novamente nesta sexta-feira viu que o corpo estava no mesmo local e acionou o SAMU.

Equipes estiveram no local e constataram que o homem com idade aparente entre 35 e 40 anos estava sem vida. Segundo informações, ele vivia na mata e não portava documentos, por isso não foi possível identificá-lo até o momento.

A Polícia Militar está a caminho do local para registro da ocorrência. A Polícia Científica será chamada para realizar a perícia e tentar identificar qual foi a causa da morte, mas a principio não há sinais de violência.

