Homem é encontrado morto em cima de sua cama no Jardim Beatriz

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 58 anos foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira, 26, em sua cama, em uma casa na rua Dr. João de Oliveira, no Jardim Beatriz. Policiais civis do 2º DP e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) irão investigar o caso, pois havia marcas de sangue em uma escrivaninha e pelo chão. A vítima apresentava diversos ferimentos no rosto.

O São Carlos Agora esteve no local dos fatos e constatou junto a sua ex-namorada que teria ocorrido um desentendimento na quarta-feira, 24, entre ambos e o bate-boca terminou em agressão mútua.

A ex-namorada relatou que foi embora da casa e na quinta-feira, 25, formulou boletim de ocorrência contra o homem por violência doméstica.

Porém, passados três dias sem dar notícias, familiares da vítima ficaram preocupados e foram até a casa da ex-namorada e obtiveram a cópia da chave da casa. Foram até a residência e constataram o corpo em cima da cama.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foram até o endereço e constataram a morte do homem. A Perícia Técnica foi ao local, bem como as autoridades policiais.

Nas investigações preliminares, consta que a ex-namorada era cuidadora da esposa da vítima que faleceu há algum tempo. Tempos depois ocorreu o namoro entre os envolvidos e que culminou na quarta-feira em uma discussão, registro de BO no dia seguinte e a constatação da morte nesta sexta-feira.

Diante dos fatos, a morte do homem será investigada por policiais da DIG e do 2º DP.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também