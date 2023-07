Homem é encontrado morto após consumir "xiboca"

SIGA O SCA NO

Um homem de 31 anos foi encontrado morto em uma casa neste sábado, 1, na Vila Prado. O caso foi registrado por volta das 12h.

Policiais apuraram junto a uma mulher, que seria conhecida da da esposa da vítima que, na noite de sexta-feira, 30, teria sido procurada pelo rapaz que pediu para passar a noite em sua casa. Afirmou ainda que a vítima seria usuária de drogas e estaria com câncer de próstata

Ainda de acordo com a mulher, naquela noite foram dormir e por volta das 3h de sábado, 1, o rapaz a teria acordado e pediu para usar uma bombinha, pois sofria de asma. Ambos voltaram a dormir, mas, no começo da manhã, o sobrinho da mulher afirmou que o amigo dela estaria morto no quarto. Foi quando acionou a Polícia Militar e relatou ainda que a vítima fez uso de uma bebida conhecida como "Xiboca", que seria a mistura de etanol diluído em água.

O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML para descobrir a causa da morte. Na casa não havia vestígios de violência.

