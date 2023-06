Homem é encontrado morto ao lado de moto na SP-318, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Polícia Rodoviária - Crédito: arquivo

O corpo de um homem, sem documentação, foi encontrado ao lado de uma moto no acostamento do km 246 da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), próximo da LATAM. O fato foi registrado por volta das 23h30 deste domingo, 18.

Policiais militares que foram ao local, que estava preservado por policiais rodoviários, constataram que havia poças de sangue no asfalto, bem como rastros dando conta que o corpo teria sido arrastado para perto da moto, que não aparentava danos contundentes, somente de que teria caído no asfalto e escorregado.

Profissionais do Samu e a Polícia Científica constataram ainda que havia uma grave lesão no pescoço da vítima e seu capacete estava à distância. Um auto bomba do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.

