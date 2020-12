Homem é detido por posse ilegal de arma de fogo em Ibaté

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 30 anos foi detido por posse ilegal de arma de fogo, nesta noite de sexta-feira (04), em Ibaté.

Policiais militares estavam em patrulhamento pelo Jardim Cruzado, quando avistaram um Ford Fusion, cujo condutor demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e entrou com o veículo em sua residência.

Os policiais o abordaram e não encontraram nada ilícito com ele, porém dentro do carro foi encontrado um revólver calibre 32, municiado, com seis munições intactas e outras deflagradas que estavam dentro de um pote.

Ele não possui passagens pela polícia, mas também não tem a documentação da arma, por isso foi detido e conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

