Homem é detido por furto de picanha em supermercado na região da Praça Itália

Peça de picanha furtada - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 43 anos foi detido na noite desta quarta-feira (13), por furto de uma peça de picanha em um supermercado na região da Praça Itália, em São Carlos.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento tentando deixar o local com a carne. Ele foi abordado pelos seguranças do local e confessou o crime.

De acordo com um vigia do supermercado, o suspeito faz parte de uma quadrilha com cerca de quatro pessoas que já praticou outros furtos no mesmo estabelecimento. No entanto, nesta quarta-feira, ele não teve a mesma sorte.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça

