Homem é detido pela Rocam após furtar carro na Vila Nery

À esquerda o Logan que estaria com o bandido; à direita, o Gol furtado - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 48 anos, com duas passagens por receptação, foi detido na Vila Monteiro por policiais militares da Rocam na noite desta quinta-feira, 28, após furtar um Gol na Vila Nery.

Segundo os PMs que atenderam a ocorrência, um casal, acompanhado de outros dois parentes, estacionaram os veículos na rua Marechal Deodoro, na Vila Nery e em dado momento, optaram por comprar lanches e o marido da vítima e o cunhado foram até o estabelecimento comercial, enquanto que as duas mulheres ficaram em um dos carros quando, do nada, surgiu o acusado e iniciou a prática do crime, que era presenciado pela esposa da vítima que, discretamente acionou a PM via um 190 e passou as características do acusado e do Gol branco.

Foi dado o alerta de “furto em andamento” e uma equipe da Rocam que estaria nas proximidades, iniciou diligências e visualizou o veículo pela rua Major Manoel Antonio de Mattos. Teve início a perseguição e o abordagem aconteceu na esquina das ruas Manoel Peres Dias com a Totó Leite, na Vila Monteiro.

Indagado, o acusado confessou o crime e disse que estaria sem dinheiro, por isso praticou o furto e sua ideia era depenar o veículo na garagem de sua casa e “fazer dinheiro” com as peças e abandoná-lo posteriormente. Com o criminoso, foi apreendido ainda um Logan, que seria de sua propriedade.

O acusado foi posteriormente encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. Os dois veículos foram apreendidos.

