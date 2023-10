Homem é detido pela PM após roubar farmácia no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

13 Out 2023 - 14h53

13 Out 2023 - 14h53 Por Redação

Os produtos que foram apreendidos pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido por policiais militares da Radiopatrulha por volta das 12h30 desta sexta-feira, 13, na Avenida São Carlos, no centro.

Os PMs realizavam operação saturação quando foram solicitados por funcionários de uma farmácia sobre o roubo de produtos. Com as características do suspeitos, os policiais realizaram diligências e conseguiram deter o suspeito que estava em posse dos produtos roubados.

Após ser encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

