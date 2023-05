Homem é detido pela GM e acusado de furtar botijão de gás do velório municipal

SIGA O SCA NO

Suspeito é encaminhado à CPJ após a constatação do furto - Crédito: Divulgação

Um homem de 32 anos foi detido por guardas municipais na madrugada desta sexta-feira, 12, acusado de furtar um botijão de gás do velório municipal, anexo ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O suspeito caminhava pela Avenida São Carlos quando foi abordado pela equipe GAM da Guarda Municipal. O fato dele carregar um volume embaixo de uma coberta, levou suspeitas.

Ao averiguar o fato, os guardas constataram ser um botijão de gás. Em buscas feitas na região, constataram a porta da cozinha do velório arrombada e em contato com o responsável, foi feito o reconhecimento do botijão.

Com a constatação do furto, o suspeito foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

