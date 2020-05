Homem é detido pela GM com produtos de origem duvidosa

Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima a Guarda Municipal de São Carlos devete por volta das 2h30 desta quinta-feira, 21, o desocupado T.M.P.L., 35 anos, que estava em posse de produtos de origem duvidosa.

Os GMs Robles e Risomar abordaram o suspeito no cruzamento das ruas José Bonifácio com a Santa Cruz, no centro.

Após constatar o fato, ele foi encaminhado ao plantão e ficou à disposição das autoridades policiais. Os produtos foram apreendidos.

