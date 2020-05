Homem é detido pela GM com cabos elétricos furtados

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na madrugada desta segunda-feira, 4, guardas municipais detiveram um homem com cabos elétricos furtados.

O flagrante aconteceu por volta das 4h40 e uma viatura com os GMs Da Silva e Berto detiveram J.A.F.S., 34 anos, que estava com uma caixa com cabos elétricos que teria sido furtado das caixas de força de posto de combustíveis desativado na rua Raimundo Correia.

O suspeito foi encaminhado ao plantão e ficou à disposição da autoridade policial.

