Homem é detido pela GM após cometer assalto no centro de São Carlos

Suspeito é detido e encaminhado à CPJ pela GM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido na Vila Isabel, por guardas municipais na noite desta segunda-feira, 10, após cometer um crime no centro de São Carlos.

O assalto aconteceu por volta das 17h50, quando o monitoramento da Guarda Municipal flagrou um homem assaltando uma mulher no cruzamento das ruas Dona Alexandrina com a Major José Inácio, no centro de São Carlos. Ele teria levado o celular, cartões bancários e R$ 300.

Com as características do criminoso, viaturas da GM iniciaram diligências e por volta das 21h, na Avenida Santa Gertrudes, na Vila Isabel, visualizaram o suspeito que tentou a fuga, mas foi abordado. Indagado, confessou o crime e após revista, disse ainda que seria usuário de entorpecentes. Com ele havia três cartões bancários e R$ 234. O celular não foi localizado.

Encaminhado à CPJ, foi reconhecido pela vítima. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

