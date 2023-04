Homem é detido pela GM após agredir mulher no Costa do Sol

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 33 anos foi detido na noite de sábado (15), acusado de agredir sua ex-mulher, de 25 anos, na Vila Costa do Sol.

De acordo com informações, a vítima foi até a base avançada da Guarda Municipal, pedindo ajuda, pois havia sido agredida pelo ex-marido e saiu para pedir ajuda, deixando as crianças com ele.

Uma equipe foi até a residência da vítima, onde encontrou o acusado do lado de fora, esperando que a vítima retornasse.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial para esclarecimento dos fatos e depois foram liberados.

