Homem é detido no Santa Angelina após ameaçar a mãe e importunar a vizinhança

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi detido por ameaça e violência doméstica, na noite de sábado (17), após ameaçar sua mãe e importunar os moradores da vizinhança.

De acordo com a vítima de 55 anos, que é mãe do acusado, ele era casado e tem cinco filhos, mas após o divórcio, pediu para morar um tempo com ela, até reorganizar sua vida, porém isso já faz algum tempo e ele faz uso de drogas e bebidas alcoólicas, não tem emprego e torna-se cada vez mais agressivo.

Ela disse que ele nunca chegou a agredí-la fisicamente, por que foi impedido pela irmã, mas constantemente ele faz ameaças às duas, dizendo que vai atear fogo na casa com elas dentro, além de importunar os vizinhos e outros familiares.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o acusado, porém a vítima disse que não deseja que ele seja preso, apenas que afaste-se dela e das outras vítimas, para que volte a ter paz em seu lar.

Diante dos fatos, foi solicitada uma medida protetiva e o acusado foi liberado, dizendo que procuraria outro lugar para morar.

