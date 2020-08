Homem é detido na prática de furto no centro

Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por volta das 11h35 deste domingo, 2, acusado de furtar diversos itens do interior do prédio do antigo supermercado Dotto, no centro (localizado na esquina das ruas 15 de Novembro com a D. Pedro II).

Policiais militares da Rocam foram solicitados para comparecer ao endereço e flagraram um homem que efetuava o furto de diversos itens que iriam ser revendidos para posterior compra de entorpecentes.

O acusado foi encaminhado ao plantão e ficou à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também