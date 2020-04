Homem é detido em Dourado após ameaçar ex-companheira

Crédito: Luciano Lopes

Um jovem de 22 anos foi preso nesta tarde de sábado (11), na cidade de Dourado, acusado de ameaçar de morte sua ex-companheira e descumprir uma medida protetiva.

A Polícia Militar foi acionada na rua dos Ferroviários, no Jardim Paulista, onde a vítima E.F.C., 46 anos, disse que desde que se separou de seu amásio, há cerca de duas semanas e que na ocasião já conseguiu uma medida protetiva contra ele, pois foi a primeira vez que ele a ameaçou. No entanto, mesmo com a medida, ele foi até a casa dela e a ameaçou de morte.

Quando os policiais chegaram ao local, detiveram o acusado, que enquanto era conduzido reafirmou a ameaça, dizendo à vítima que a mataria cortando seu pescoço.

Ele foi encaminhado ao plantão policial onde foi preso pelo delegado Rubens Venâncio Feitosa por ter descumprido a medida protetiva e recolhido ao Centro de Triagem.

