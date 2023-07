Homem é detido e acusado de furtar república de estudantes em São Carlos

Produtos foram recuperados pela Polícia Militar e restituídos às vítimas - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos foi detido na manhã desta segunda-feira, 3, acusado de furtar uma república de estudantes na rua Oscar de Souza Geribelo, no Jardim Santa Paula. A prisão aconteceu na rua Paraguai, na Vila Brasília.

O São Carlos Agora acompanhou o desenrolar do crime. Inicialmente, dois criminosos invadiram um sobrado por volta das 5h quando os estudantes dormiam na parte superior do imóvel. No piso inferior estaria apenas uma vítima que repousava em um quarto nos fundos. Teria acordado com o barulho na casa. Assustado, acionou a PM. Porém, quando os policiais chegaram, não havia mais ninguém na moradia.

Com imagens do circuito de segurança, os policiais conseguiram as características dos suspeitos e tiveram início as diligências. Na Vila Brasília, chegaram até os acusados. Um dos comparsas abandonou uma mochila e fugiu. Já o criminoso de 29 anos foi abordado com uma bolsa e todos os objetos teriam sido recuperados

Encaminhado à CPJ, revelou com a dupla agia. Segundo o acusado, há três dias ambos praticariam furtos em repúblicas de estudantes. Entravam sempre por uma janela pelos fundos e após se apoderarem de pertences, saiam pela porta da frente, em todos os crimes. Posteriormente o ladrão foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

