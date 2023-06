Homem é detido e acusado de furtar o clube Sindicato dos Metalúrgicos

Parte do material que foi apreendido com o suspeito - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 44 anos foi detido por volta das 6h desta segunda-feira, 26, acusado de furtar o clube do Sindicato dos Metalúrgicos, no Jardim Santa Felícia.

Policiais militares foram solicitados para comparecer na rua Luís Procópio de Araújo Ferraz, após o presidente do clube e um caseiro terem contido o acusado, que possui passagens criminais por roubo.

Segundo apurado, uma funcionária ao chegar para mais um dia jornada de trabalho, notou as luzes apagadas, o que não seria normal e comunicou o fato ao presidente do sindicato que foi até a sede e ao se dirigir para um local onde há uma construção, viu um suspeito em posse de fios. Na tentativa de fuga, tentou ainda se apropriar do motor de uma betoneira, Com a ajuda do caseiro, renderam o acusado que portava uma bolsa com ferramentas.

A PM foi acionada e deteve o acusado que foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também