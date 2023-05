Homem é detido e acusado de furtar fiação de casa na Vila São José

O produto que foi furtado da casa, foi apreendido - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 36 anos foi detido por policiais militares nesta sexta-feira, 12, acusado de furtar fiação elétrica de uma casa na rua Francisco Stela, na Vila São José.

Os PMs foram acionados via Copom para averiguação de um furto em andamento, No endereço, depararam com o acusado em frente à moradia com uma mochila. No interior havia o relógio de energia e fiação, além de um alicate escondido na cintura. Encaminhado à CPJ, o suspeito ficou à disposição da autoridade policial.

Leia Também