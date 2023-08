Homem é preso durante assalto em posto de combustíveis em São Carlos

SIGA O SCA NO

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 27 anos, com uma arma de brinquedo foi detido por volta dos 30 minutos desta sexta-feira, 4, acusado de assaltar um posto de combustíveis na Avenida Francisco Pereira Lopes, no Jardim Gibertoni.

O acusado, acompanhado de dois comparsas, inicialmente renderam um frentista de 29 anos e se apoderaram de R$ 400. Um deles, de 27 anos, rendeu a vítima e se dirigiu para a loja de conveniência, onde estava um segurança que percebeu ser a arma de brinquedo.

Com a ajuda do frentista, o segurança conseguiu conter o bandido. Já os dois comparsas, de posse do dinheiro, fugiram.

A arma de brinquedo foi apreendida e guardas municipais acionados. O suspeito foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

