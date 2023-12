Homem é detido com três sacos de grãos de milho ao lado de linha férrea

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 53 anos foi detido por volta das 15h40 desta segunda-feira, 25, na rua Inajá, ao lado da linha férrea, na região do CDHU, na Vila Isabel. Com ele, havia três sacos com grãos de milho que estaria em um dos vagões da Rumo.

Policiais militares foram acionados via Copom e apuraram junto aos vigilantes da empresa, que haviam dois homens em cima do vagão praticando o furto. Com a aproximação, ambos fugiram e deixaram para trás o acusado que estaria no chão recolhendo grãos e colocando nos sacos.

Indagado pelos PMs, garantiu que não participa do furto e apenas recolhia os grãos. Mesmo assim, foi detido e encaminhado à CPJ onde ficou à disposição das autoridades policiais. Os três sacos com grãos de milho foram apreendidos.

