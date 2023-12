Homem é detido com revólver na Vila Jacobucci

O revólver foi apreendido pela PM - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares da Força Tática por volta das 18h40 deste domingo, 10, no cruzamento das ruas Pascoal Mecca com a Hermínio Chiari, na Vila Jacobucci. O suspeito estava em uma Kombi e foi localizado um revólver em seu poder.

Os PMs foram acionados via Copom e informações davam conta uma Kombi parou em posto de combustíveis na Avenida Araraquara. O motorista permaneceu no local porém, um segundo suspeito teria fugido com a perua e estaria armado com um revólver.

Uma viatura foi ao local e testemunhas informaram as características acusado e que ele teria fugido sentido Vila Jacobucci. Em diligências o acusado foi abordado no cruzamento das ruas Pascoal Mecca com a Hermínio Chiari. Em revista, localizaram no veículo um revólver calibre 38 que foi apreendido. O acusado, encaminhado à CPJ.

