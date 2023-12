Homem é detido com revólver e entorpecentes no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

A droga e o revólver foram apreendidos pelas autoridades policiais - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido na noite desta quinta-feira, 7, com um revólver e entorpecentes na rua José Geraldo Machado, no Antenor Garcia.

Policiais militares da Força Tática e Rocam realizavam uma operação conjunta quando detiveram o suspeito. Com ele havia um revólver calibre 38 com numeração suprimida e duas munições. Em uma casa, os PMs localizaram 374 pinos com cocaína, 242 porções de maconha, 205 pedras de crack, R$ 65 e materiais para o preparo e embalo de drogas.

Indagado, o suspeito disse que utilizava o local para embalar entorpecentes e depois distribuir na região do Jardim Santa Angelina e Jardim Botafogo.

Detido, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

