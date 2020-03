Homem é detido com facas após ameaçar de morte sua ex-mulher

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 42 anos foi detido na madrugada de sábado (28), acusado de ameaçar de morte sua ex-companheira.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, na avenida São João, em Ibaté, dizendo que seu ex-marido a estaria ameaçando.

Os pms Cabo Bortolozzo e Soldado Ferreira foram até o local e encontraram a vítima no interior de seu carro e o acusado parado ao lado, em uma motocicleta.

Ao ver a aproximação dos policiais ele foi embora e ela relatou que seu ex-cônjuge disse que ia matá-la e insinuou estar armado. Disse também que estão separados desde novembro de 2019 e que ele não aceita o fim do relacionamento.

Diante disso os pms foram atrás do acusado e conseguiram abordá-lo um pouco a frente, na rua Doutor Teixeira de Barros, encontrando com ele duas facas e um canivete. Ele disse que carregava as armas brancas para sua defesa pessoal e que estava conversando com sua ex-mulher porque queria ver o filho deles, mas foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também