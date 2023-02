Homem é detido com entorpecentes pela PM no Presidente Collor

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado de tráfico no Presidente Collor - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 30 anos foi detido por policiais militares na manhã desta quinta-feira, 2, acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu no cruzamento da rua Guiseppe Broggio com a Avenida Pedro Carlos Fabiano, no Presidente Collor.

Ao ver a viatura, o acusado ficou em atitude suspeita. Ele estaria agachado em uma moita.

Ao ser revistado, em seu poder foi localizado R$ 5 e uma quantidade de entorpecentes. Na moita, em uma sacola, estaria o restante da droga. Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

