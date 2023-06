Homem é detido com botijão de gás na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos foi detido por policiais militares por volta das 2h35 desta terça-feira, 20, com um botijão de gás. Ele caminhava com o objeto pela via pública, quando foi abordado.

O botijão em questão seria de uma casa na rua Basílio Dibo, na Vila Jacobucci e pertenceria a um idoso de 79 anos. A casa teria sido furtada e os PMs foram acionados por vizinhos que estariam ouvindo ruídos estranhos vindos da moradia da vítima.

O suspeito disse aos PMs que teria ganho o botijão de um morador de rua que sou dizer quem seria. Já a vítima, contatada, reconheceu o objeto, mas afirmou que teriam sido furtadas duas unidades. Uma não foi recuperada. A outra devolvida. Já o suspeito encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também