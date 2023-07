Homem é detido com 756 pinos com cocaína

A droga apreendida pela PM - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares por volta dos 50 minutos desta segunda-feira, 31, na rua Francisco Possa, no Jardim Santa Felícia. Com ele havia 756 pinos com cocaína.

Os PMs realizavam patrulhamento e ao passarem por um local conhecido como “ponto”, viram um veículo de aplicativo, quando optaram por fazer a abordagem.

Com o suspeito, os PMs, após revista, localizaram seis pinos com cocaína e no veículo, uma sacola com mais 750 pinos da mesma droga. Indagado, o suspeito assumiu a propriedade do entorpecente. Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

