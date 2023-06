Homem é detido com 237 pinos de cocaína na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

A droga que foi apreendida pelos PMs da Força Tática - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares da Força Tática e acusado de drogas por volta das 18h40 deste domingo, 18, na rua Antônio Rogano, na Vila Jacobucci.

Os PMs realizavam patrulhamento preventivo no bairro e no local conhecido como “ponto” de vendas, viram o suspeito com uma sacola na mão. Ao ver a viatura, jogou o objeto em cima de uma marquise de concreto e saiu correndo.

Após breve perseguição foi abordado e com ele, nada encontrado. Mas na sacola, havia 237 pinos de cocaína. Após ser detido e encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

