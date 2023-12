Homem é detido carregando entorpecentes em “partes íntimas”

A droga que estava com o suspeito foi apreendida pelas autoridades policiais - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido por policiais militares da Dejem com entorpecentes. Ele carregava a droga em “partes íntimas”. O flagrante aconteceu por volta das 23h desta quarta-feira, 13, no cruzamento da Avenida Nelson Orlandi com a rua Expedita Maria Costa, no Cidade Aracy 2.

Os PMs patrulhavam o bairro quando notaram que, pela Avenida Regit Arab, um Gol teria passado em alta velocidade no contra fluxo. Houve tentativa de abordagem e uma breve perseguição.

Posteriormente os policiais conseguiram abordar o veículo e ao revistar o motorista, encontraram em suas partes íntimas, 112 pinos com cocaína e 130 pedras de crack.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado à CPJ, onde foi autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

