Homem é detido após tentativa de furto em caminhão no Santa Felícia

Um homem de 31 anos foi detido na manhã deste domingo (08), após tentar furtar acessórios de um caminhão, no Santa Felícia.

Guardas municipais foram acionados através do Centro de Controle Operacional com a denúncia que um ladrão estaria tentando furtar a bateria de um caminhão que estava estacionado na rua Francisco Lopes.

Rapidamente a guarnição chegou ao local, identificou o veículo e próximo a ele havia um homem suspeito, que estava com as roupas sujas de graxa. Eles verificaram que o compartimento da bateria do caminhão estava danificado, o quebra-vento estava aberto e o rádio estava fora do lugar.

Ao lado do suspeito foi encontrada uma chave de roda antiga que combinava com as marcas deixadas no compartimento da bateria.

Ao ser questionado, o suspeito disse que era conhecido do proprietário do caminhão, mas não sabia o nome dele e também não sabia nada sobre o rádio, mas que estava tentando desamassar a lataria.

Os guardas fizeram contato com o proprietário do caminhão, que negou conhecer o suspeito, lembrando-se apenas que ele passou por uma vez, de carro, e parou para pedir informações sobre a roda de seu veículo.

Após uma vistoria em seu caminhão, a vítima constatou a falta de um macaco hidráulico e reconheceu a chave de roda que foi encontrada próximo ao acusado.

L.F.C. foi detido, conduzido ao plantão policial e preso por tentativa de furto, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

