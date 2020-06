Homem é detido após tentar furtar aparelho de barbear em supermercado

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 25 anos foi detido nesta noite de quarta-feira (03), acusado de tentativa de furto em um supermercado.

As câmeras de segurança do estabelecimento localizado no Passeio São Carlos, na avenida Francisco Pereira Lopes, flagraram quando o acusado tirou o aparelho da embalagem, guardou em seu bolso e tentou sair do local, sendo detido pelos funcionários, que acionaram a Polícia Militar.

Ele foi encaminhado ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

