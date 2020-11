Homem é detido após tentar fazer compra com dinheiro falso

Um homem foi detido na tarde de sábado (07), após tentar fazer compras em um estabelecimento comercial, com dinheiro falso.

Policiais da ROCAM foram acionados no comércio localizado na rua Raimundo Correa, com a denúncia de que um freguês havia tentado pagar com dinheiro falso.

Chegando ao local, a nota de 100 reais foi apresentada aos policiais militares, juntamente com o suspeito, que foi abordado e em revista pessoal foram encontradas mais 7 notas falsas, de 100 reais, totalizando 800 reais em notas falsas.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Araraquara e as notas foram apreendidas.

O acusado não possui antecendentes criminais e permaneceu à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também