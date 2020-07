Homem é detido após invadir residência de sua ex-namorada, causando danos e agressões

Um homem de 46 anos foi detido na madrugada deste domingo (19), acusado de invadir a residência e sua ex-namorada, agredi-la e causar danos.

A Polícia Militar foi acionada na rua José Calijuri, no Parque Industrial, para atender uma ocorrência de violência doméstica e chegando lá, encontrou o acusado no quarto da vítima de 40 anos.

Ela contou aos policiais que namorou com o acusado, mas que o relacionamento havia terminado há três meses e que naquela noite ele pulou o muro e invadiu a residência, onde ela estava com seus pais e seu filho de 13 anos, agredindo-a com tapas e empurrões e que ainda danificou a porta do quarto.

Diante dos fatos o acusado foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial, sendo liberado após pagar fiança no valor de 2 mil reais.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também