Homem é detido após furto no Cidade Jardim

Ferramentas que foram apreendidas com o acusado - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares, por volta das 5h deste domingo, 10, após furtar uma casa na Alameda dos Crisântemos, no Cidade Jardim.

Os PMs foram acionados via Copom dando informação que estaria ocorrendo um furto no endereço em questão e no local, flagraram um suspeito em uma bike que tentou a fuga com a aproximação da viatura.

O acusado foi abordado e após revista localizaram em seu poder peças de um hidrante e algumas ferramentas. Indagado, confessou o crime, sendo encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

