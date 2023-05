Homem é detido após praticar furto no Boa Vista

Um homem de 50 anos foi detido por policiais militares por volta dos 43 minutos desta quinta-feira, 4, após ser acusado de furto e por portar drogas em um prédio desativado na rua Hermínio Bernasconi, na Vila Boa Vista.

PMs foram solicitados via Copom para atender o crime e apuraram junto a uma mulher de 30 anos que ela teria ido até uma lanchonete e enquanto aguardava sua refeição, caminhou no entorno do estabelecimento comercial quando um homem aproveitou a sua distração e se apoderou do seu celular e de R$ 20. Em seguida saiu correndo e entrou em um prédio desativado.

A vítima percebeu e acionou a PM que em diligências chegou até o suspeito no imóvel em questão. Ele teria negado o crime, mas assumiu que tinha drogas no local. Ali os mesmos localizaram R$ 380,45, uma munição calibre 32, 13 pinos com cocaína e 4 pedras de crack. Além do celular da vítima que foi solicitada e reconheceu o aparelho como de sua propriedade.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à CPJ e recolhido ao centro de triagem. Dinheiro e drogas apreendidos e o celular e R$ 20 restituídos à vítima.

