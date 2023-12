Homem é detido após furtar R$ 240 de supermercado

Dinheiro furtado foi recuperado pela PM - Crédito: Divulgação

Um homem de 47 anos foi detido por volta das 22h50 desta terça-feira, 26, na frente de um supermercado na rua Cel. Leopoldo Prado, na Vila Prado.

PMs foram acionados via Copom e apuraram que o acusado teria entrado no estabelecimento e se apropriado de R$ 240 que estaria nas mãos de uma funcionária de 22 anos. Ele teria se aproveitado da distração da vítima que fazia o fechamento do caixa. O acusado tentou a fuga, mas foi detido por um segurança na frente do imóvel. A PM foi acionada e deteve o acusado, encaminhando-o à CPJ onde foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

