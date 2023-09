Homem é detido após furtar fiação de poste

SIGA O SCA NO

A fiação que estava em poder do acusado - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 35 anos desafiou o perigo no começo da manhã desta segunda-feira, 25, após ser flagrado por policiais militares furtando fiação de um poste na rua Francisco Marigo, no Jardim Cruzeiro do Sul. O crime teria ocorrido por volta das 6h20.

Os PMs foram acionados via Copom e forami até o endereço, onde o suspeito estaria cortando fiação em um poste. Os PMs encontraram com ele um rolo de cabo elétrico, além de um turquesa, uma luva e uma serra.

Detido, o criminoso foi encaminhado à CPJ, onde foi registrada a ocorrência.

