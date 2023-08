Homem é detido após furtar escritório no centro de São Carlos

Os produtos que teriam sido furtados do escritório, foram recuperados - Crédito: Divulgação

Um homem de 29 anos, foi detido após furtar um escritório na rua 7 de Setembro, no centro de São Carlos. O crime foi registrado por volta das 23h10 deste domingo, 27.

Guardas municipais foram acionados via CCO dando conta que um suspeito estaria em cima do telhado do imóvel. Ao chegar no local a equipe designada manteve contato com o proprietário e constataram o arrombamento e ausência de alguns objetos.

Teve início então as diligências e o acusado teria sido localizado na rua Monteiro Lobato, esquina com a 7 de Setembro. Após abordagem e revista, foram localizados os produtos que teriam sido furtados.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. Os produtos, restituídos ao proprietário.

